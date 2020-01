Genoa-Sassuolo, Pinamonti in tribuna. Due squadre in corsa, novità imminenti sul suo futuro?

Davide Nicola fa il suo esordio sulla panchina del Genoa contro il Sassuolo e lo fa con la prima decisione a sorpresa della sua gestione. Come si evince dalle formazioni ufficiali dell’incontro, infatti, il nuovo allenatore rossoblù non solo non ha scelto Andrea Pinamonti fra i titolari, ma non lo ha mandato nemmeno in panchina. Il giovane attaccante in orbita Inter, dunque, paga un inizio di stagione deludente con la tribuna. Una decisione che potrebbe anche nascondere imminenti decisioni di mercato sul suo conto, dato che la SPAL e l’Hellas Verona sono in corsa per acquistarlo.