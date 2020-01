Fantacalcio, le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo: Pinamonti neanche in panchina

Meno di un’ora al calcio d’inizio di Genoa-Sassuolo, terzo anticipo di questa giornata di campionato che si concluderà domani sera con Napoli-Inter. In attesa del riscaldamento che precede la gara, sono già note le formazioni ufficiali della gara: Nel Genoa si vede subito dal primo minuto Perin. Spicca l’assenza invece di Pinamonti: l’attaccante, al centro di diverse voci di mercato, non va nemmeno in panchina. Per il Sassuolo, invece, torna tra i pali dopo un mese e mezzo d’assenza Consigli, mentre Berardi dalla panchina.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore, Duncan, Boga; Caputo.