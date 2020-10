Inter, il nome che non ti aspetti. “Ginter andrà via in estate. E piace a Conte per un motivo”

C’è un nuovo, importante obiettivo per la difesa in casa Inter. Il nome corrisponde a Matthias Ginter, centrale tedesco classe ’94 del Borussia Monchengladbach. Proprio colui che è riuscito, per quanto possibile, a tenere testa a Romelu Lukaku in Champions League. E La Gazzetta dello Sport spiega perché è così apprezzato in casa nerazzurra: “Sa giocare sia nella difesa a tre (si muove sia al centro che sul centro-destra) che in quella a quattro (centrale e terzino destro).

Per questo piace tanto a Marotta e Conte. E, nel 2018, ci fu anche una trattativa con la Juventus. All’epoca l’affare saltò perché il Gladbach chiedeva troppo. Ginter ha però il contratto in scadenza nel 2022, le trattative per il rinnovo sono ferme (lui al momento non ha intenzione di prolungare) e il direttore sportivo dei Fohlen Max Eberl ha già detto che nella prossima estate sarà costretto a venderlo per non perderlo a zero. E il fatto di essersi ritrovato proprio nel girone con l’Inter potrebbe essere un segnale.

I Fohlen per lui hanno pagato 17 milioni, mai avevano speso tanto per un singolo giocatore. Lì è diventato leader carismatico prima ancora che tecnico. Proprio quel che Löw si aspettava da lui. Fra nazionale e club, in quasi 400 partite, non ha mai preso un rosso. È infatti pulitissimo e puntualissimo negli interventi. Ora vuole un top club europeo, sa che è il momento giusto. E quell’idea di mercato che in Italia circola da diversi anni, può diventare un’occasione…”, conclude la Rosea