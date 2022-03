I gioielli del Sassuolo in vetrina: Inter su Scamacca e Frattesi. Raspadori e Berardi…

I gioielli di casa Sassuolo in vetrina. Oggi Tuttosport si sofferma sulle stelle della squadra allenata da Dionisi in chiave mercato

I gioielli di casa Sassuolo in vetrina. Oggi Tuttosport si sofferma sulle stelle della squadra allenata da Alessio Dionisi in chiave mercato. Ecco gli scenari in vista della prossima estate: “In casa Juve marzo è il mese delle valutazioni e delle ipotesi, non ancora degli incastri e degli affondi. Per parlare di eventuali contropartite ci sarà tempo più avanti. La pista è concreta, non ancora così in discesa. Raspadori guadagna consensi e negli ambienti bianconeri hanno intenzione di muoversi per guadagnare la pole position in vista dell’estate. Un po’ come ha fatto l’Inter con Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, mentre il Milan sta puntando Domenico Berardi”, si legge.