Il Giornale – Inter, Lautaro si è perso: dubbi sul futuro. Intanto rispunta un vecchio rimpianto

L’Inter oggi tornerà in campo a San Siro contro il Bologna e, per l’attacco, permane un ballottaggio tra Lautaro Martinez e Sanchez, con quest’ultimo dato, da alcuni, per favorito. “Se confermata, l’esclusione [di Lautaro, ndr] peserebbe più delle altre, anche se post pandemia il Toro ha giocato sempre titolare, salvo contro il Sassuolo: 1 gol in 5 gare, che diventano 7 sommando Lazio e Juventus prima dello stop. Numeri mediocri, non da stella”, commenta l’edizione odierna de Il Giornale che poi aggiunge. “Martedì scadono i termini in cui esercitare la clausola (111 milioni) che libera l’argentino e il Barcellona non ha alcuna intenzione di versarla. Stregato dall’idea, il Toro – che rimane un ragazzo di 23 anni – si è forse un po’ perso, inseguendo il sogno di giocare accanto al più forte calciatore del mondo. Deludente sempre, mercoledì Martinez è stato l’unico interista a uscire dal campo a capo chino, sostituito e senza gol nella goleada di squadra”, aggiunge il quotidiano.

DZEKO – Tra i nomi papabili per l’attacco dell’Inter del futuro resta caldo quello di Dzeko, rimpianto dell’anno scorso. “Il pensiero di Conte è chiaro: meglio se il Toro rimane, ma per l’anno prossimo servono altri 2 attaccanti esperti (1 se dovesse restare Sanchez). E così a centrocampo, dove senza spendere nulla potrebbe avere un ruolo importante Nainggolan, quest’anno messo alla porta nella convinzione errata di arrivare a Vidal. Per non parlare della fascia sinistra (Emerson) e di Tonali”, commenta il Giornale.