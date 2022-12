Inter, Satriano resta. Via Lazaro e Agoumé. E parte un altro giovane: “Ha tanto mercato”

Per completare l'opera dei 60 milioni di attivo, l'Inter opterà per la cessione di alcuni giovani che hanno non poco mercato

A cominciare da Facundo Colidio, che con il Tigre sta ben figurando. Scrive Tuttosport:

"L’addio del big verrà puntellata da alcune cessioni “accessorie”. In tal senso l’Inter può pescare tra i tanti giovani che controlla. Tra questi, quello che ha più mercato è Facundo Colidio: per sfruttare l’onda lunga data dalla sua esplosione al Tigre è stato deciso di rinnovare il prestito fino a giugno. Difficile che Ausilio si privi di Satriano, mentre, oltre a Lazaro (6 milioni per il riscatto dal Toro), potrebbe salutare Agoumé, in prestito al Troyes e giocatore che ha mercato in Francia. Qualche soldo potrebbe arrivare da Mulattieri e Fabbian che tanto bene stanno facendo con Frosinone e Reggina, da Radu che verrà prestato (lo vogliono Salernitana, Reims e Saint-Etienne) per rilanciarsi, senza dimenticare il canale aperto col Monza per Sensi".