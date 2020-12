Tra le priorità dell’Inter per questa sessione di mercato c’è anche un attaccante. Il reparto offensivo non è completo e Pinamonti potrebbe anche cambiare maglia a gennaio. Conte insegue ancora Giroud del Chelsea, dopo averlo rincorso lo scorso anno. All’Inter il centravanti francese piace, ma il Chelsea non ha nessuna intenzione di cederlo, rimarrà ancora a Londra.

(Sky Sport)