Giroud-Inter? Lampard: “Perché parta devono essere soddisfatte tre condizioni”

Ieri non ha giocato contro il Nottingham Forest e alla fine della partita hanno chiesto di lui a Lampard. L’allenatore del Chelsea su Giroud, obiettivo dell’Inter, ha detto: «Non ci sono particolari aggiornamenti sulla sua situazione. Ho parlato con lui e il mio pensiero è sempre lo stesso. Se Olivier vuole davvero andare via ed è una cosa che può andare bene a me, al Chelsea e alla squadra, allora potrebbe succedere, ma solo quando queste tre condizioni saranno soddisfatte». Il francese piace a diversi club francesi e anche ai club inglesi. Anche il Newcastle United si sarebbe messo in fila.

(Fonte: Daily Mail)