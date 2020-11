Mercato Inter, Lampard: “Giroud avrà minuti, per lui l’età non conta. Tutti sanno che…”

Ancora una volta, Olivier Giroud ha risposto presente. Entrato come spesso gli capita nel secondo tempo di Rennes-Chelsea, l’attaccante francese, fra gli obiettivi di mercato dell’Inter, ha segnato nel finale il gol che ha regalato vittoria (e qualificazione agli ottavi di Champions League) alla squadra di Lampard. Che, in riferimento alle parole dello stesso Giroud di qualche giorno fa, ha parlato così dell’ex Arsenal dopo la partita a BT Sport:

PROBLEMA – “Ho un problema perché ho Tammy che sta giocando bene e ovviamente lo ha fatto anche l’anno scorso. Ma c’è anche Oli (Giroud, ndr), che contribuisce sempre con professionalità. Ho due giocatori in una posizione simile che lottano per un posto. Questo è un bel problema. Oli avrà i suoi minuti perché abbiamo un programma fitto di appuntamenti, giochiamo ogni pochi giorni. Oggi ho apportato alcune modifiche perché sentivo di dover dare freschezza alla squadra.

L’ETA’ NON CONTA – “Uno come Giroud ti dimostra ogni giorno cosa significhi per lui questa squadra. Tutti sentono che grande professionista sia e quanto sia apprezzato dai suoi compagni di squadra e da me. L’età per lui non è nemmeno un fattore, data la professionalità con cui si allena. E’ stato bello vederlo segnare e vedere la reazione dei suoi compagni di squadra. Sta migliorando con l’età, se non altro in termini di come si prende cura di se stesso”.

(Fonte: Sky Sports)