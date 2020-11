Inter, a gennaio ci sarà un rinforzo in attacco: ecco il piano per Giroud e l’alternativa

Uno dei colpi ‘sicuri’ del calciomercato invernale 2021 per l’Inter riguarda l’attacco: è ormai evidente come in rosa manchi una quarta punta di peso, specialmente nei momenti di emergenza quando Sanchez e Lukaku non sono stati a disposizione di Conte.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome forte potrebbe essere Giroud. “In caso di un rinforzo in attacco a gennaio (quasi scontato), attenzione a Giroud che al Chelsea continua in pratica a fare lo spettatore. Ha 34 anni, ma è perfetto per diventare il vice Lukaku, soprattutto se arrivasse a zero o al massimo pagando un paio di milioni (è in scadenza a giugno)”, commenta il quotidiano.

ALTERNATIVA – L’Inter starebbe pensando di offrire a Giroud un contratto alla Young, ossia 6 mesi con opzione per l’annata successiva a seconda del rendimento. Il Corriere dello Sport indica anche una possibile alternativa che è rappresentata da Gervinho anche se l’affare sembra collegato al futuro di un attuale giocatore in rosa. “Solo se il Parma accetterà Pinamonti come contropartita e valuterà l’ivoriano una cifra ritenuta congrua”, analizza il quotidiano romano.