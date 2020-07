Inter, la decisione su Lautaro e Sanchez. TS: “Ed ecco il vice-Lukaku: non è né Cavani né Dzeko”

In attesa di capire eventuali sviluppi dell’affaire Lautaro Martinez, i dirigenti dell’Inter stanno studiando come migliorare l’attacco che verrà. Se Lukaku è intoccabile, per gli altri c’è ancora molto da lavorare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i nerazzurri puntano alla conferma di Sanchez, mentre il quarto attaccante potrebbe essere Giroud: “L’Inter sta pensando a un attacco che sia ancora incentrato sulla coppia Lukaku-Lautaro, con la conferma di Alexis Sanchez come terza punta (si tratta con il Manchester United, ma il nodo è l’ingaggio) e il possibile arrivo di Olivier Giroud come vice Lukaku, ruolo, di fatto, rimasto sempre scoperto”, il giudizio del quotidiano.