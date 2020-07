Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha parlato a Sky Sport della permanenza di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è in prestito secco dall’Inter al club sardo fino al termine della stagione: “Il nostro mercato passa da quello che saremo capaci di fare nelle ultime sette partite. Oggi non sono in grado di rispondere, ma più saremo in alto in classifica più faremo un mercato importante“.