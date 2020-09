Dopo l’incontro con l’agente Beppe Riso dove si è discusso del futuro di Salcedo, come testimoniato dalle immagini raccolte dall’inviato di FCInter1908.it, la dirigenza nerazzurra al completo si è spostata ad Appiano per assistere all’allenamento congiunto con la Carrarese. Mancano ancora alcuni dettagli invece per Godin al Cagliari, sono attese novità nelle prossime ore. L’addio del difensore sbloccherebbe il passaggio di Vidal in nerazzurro.