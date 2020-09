Godin-Cagliari: trattativa in stallo, ecco perché. Skriniar? L’Inter ha ricevuto…

Prima bisogna sfoltire la rosa, poi ci saranno le entrate. È chiaro il diktat di Steven Zhang. Marotta e Ausilio in questi giorni sono concentrati sopratutto sulle uscite. In ballo ci sono diverse situazione, tra cui anche quella di Godin. “C’è da definire il passaggio di Godin al Cagliari, col giocatore che non vuole perdere nulla di quanto previsto dall’ultimo contratto firmato. E il Cagliari, disposto allo sforzo, non può assorbire in toto l’ingaggio di Godin (5,5 milioni netti a stagione): da qui lo stallo della trattativa. Intanto l’Inter ha ricevuto un timido sondaggio dall’estero per Skriniar, la cui cessione cambierebbe gli scenari futuri. Lo slovacco vale 40-50 milioni, soldi che sarebbero reinvestiti per regalare a Conte uno tra Kanté o Thomas. Sarebbe un colpo di teatro sorprendente, l’unico che possa trasformare un mercato complicato in quello della svolta”.

(Gazzetta dello Sport)