Mercato Inter, Repubblica: “Non c’è un centesimo da spendere. Gomez? L’Atalanta spara altissimo”

Ieri è iniziato ufficialmente il calciomercato ma la sensazione è che le big italiane abbiano pochi margini di manovra. “Conte vorrebbe essere pretenzioso ma non può, gli hanno spiegato senza mezzi termini che all’Inter non c’è un centesimo da spendere e quindi gli tocca di mordere il freno, anche se a casa ha probabilmente una lista della spesa lunga così”, commenta infatti l’edizione odierna di Repubblica che poi si concentra su Pellè: l’attaccante ex Lecce e Parma, terminata l’avventura in Cina, è pronto a tornare in Italia. Su di lui ci sono Inter e Juventus ma, per il quotidiano, sono proprio i bianconeri ad essere favoriti in questo momento, in quanto libero da vincoli contrattuali e dunque acquistabile gratis.

GOMEZ – Intanto non ci sono grandi novità sul fronte Gomez: l’Inter è interessata qualora dovesse partire Eriksen ma l’Atalanta, per ora, non fa passi indietro. Secondo Repubblica, Gomez vorrebbe essere valutato 3,5 milioni di euro mentre gli orobici ne chiedono 15, il che la rende un’operazione fuori mercato per tutti.