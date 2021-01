Gomez, il retroscena sull’Inter e la mossa di Percassi. Dieci giorni fa il presidente…

Alla fine il Papu Gomez ha lasciato l’Atalanta. Il giocatore inizierà una nuova avventura in Spagna, nel Siviglia. Per lui gli estimatori non mancavano in Italia, anche se nessuna alla fine ha affondato il colpo. “Se il Milan si è limitato a una richiesta di informazioni che non è sboccata in una trattativa, l’Inter ha più volte pensato a questo acquisto soltanto a condizioni economiche realmente vantaggiose“, spiega Calciomercato.com.

“Ovvero uno sconto di fine mercato per farsi un regalo, ma nessun acquisto da 10/15 milioni perché il mercato nerazzurro è totalmente cristallizzato e rimarrà tale. Il presidente Antonio Percassi ha spento le speranze dei club italiani e dell’Inter 10 giorni fa: Gomez non verrà ceduto in Serie A”.

(Calciomercato.com)