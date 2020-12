CorSera – Conte vede Marotta: pole Gomez. E l’ultima confessione può davvero portarlo all’Inter

Alejandro Gomez è uno dei nomi più caldi per il mercato di gennaio, in casa Inter. Il centrocampista argentino è in rotta con Gasperini e in uscita dall’Atalanta. Tanti i club che hanno mostrato interesse nei suoi confronti. I nerazzurri, però, sembrano essere in pole position, anche in virtù degli ottimi rapporti tra la famiglia Zhang e i Percassi. Non ci saranno sgarbi ma, come riportato dal Corriere della Sera, l’Inter c’è, e fa sul serio.

Il possibile arrivo dell’argentino sarà fra i principali argomenti di discussione nell’incontro che a breve Antonio Conte avrà con la dirigenza del club. L’Inter, comunque, ha i favori del calciatore, come riferisce il quotidiano, che scrive:

“I nerazzurri sono in pole position ad esempio per accaparrarsi il Papu in rotta di collisione con Gasperini. L’agente Giuseppe Riso incontrerà la famiglia Percassi dopo Natale, ma quale sarà il prezzo stilato dai bergamaschi? Difficilmente sarà zero come l’argentino, che sogna di giocare a Milano lasciando la famiglia a Bergamo, si auspica“.

Prima di chiudere, però, da Viale della Liberazione hanno bisogno di chiudere alcune uscite. In lista di partenza, come vi abbiamo riportato, ci sono Eriksen, Nainggolan e Vecino.

