Gosens, riflessioni sul futuro in corso: può partire. L’Inter su due profili

“Non è sicuro che, dopo il Mondiale, Gosens possa essere ancora una risorsa per Inzaghi. Affronterà da ex la partita di domenica con l’Atalanta, poi mediterà sul da farsi, perché qualcuno che ha beccato alla finestra c’è. Il Bayer Leverkusen ha sondato il terreno in estate e valuta un ritorno di fiamma. Da parte sua, la dirigenza interista aveva già contattato i rappresentanti di Borna Sosa (Stoccarda) nel caso in cui il tedesco fosse partito, ma in vista del prossimo anno l’obiettivo potrebbe diventare Bensebaini, in scadenza di contratto col Gladbach e molto gradito a Marotta e Ausilio”, si legge.