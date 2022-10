CM – Suggestione Gosens, l’Atalanta ci ripensa per gennaio: lo scenario

Robin Gosens a gennaio può dire addio all’Inter. L’esterno tedesco sta trovando meno spazio del previsto in nerazzurro e calciomercato.com racconta uno scenario di mercato verso la prossima sessione: “Molti bergamaschi lo sognano, altri lo sperano: un ritorno di Gosens a gennaio all'Atalanta è più di una suggestione. Difficile, certo, non tanto per la permanenza del tedesco all'Inter (solo tre volte titolare), quanto per la spietata concorrenza di club di Premier e Bundesliga (Bayer Leverkusen su tutti).

Ma l'Atalanta su quel corridoio del campo non ha ancora trovato un sostituto, c'è solo Ruggeri che viene utilizzato poco e come braccetto, e i gol dell'ala goleador mancano in quei di Bergamo. Si potrebbe quindi trattare con l'Inter per un prestito oneroso, anche se il peso dell'ingaggio non sarà certo irrilevante. Percassi ci pensa”, si legge.