CM – Gosens, a gennaio nuovo assalto del Leverkusen: l’Inter fissa il prezzo

L'Inter fissa il prezzo

“Sull’esterno mancino dell’Inter è tornato prepotentemente il Bayer Leverkusen in vista del mercato di gennaio. Contatti approfonditi in Germania tra l’agenzia che cura gli interessi dell’ex Atalanta e il club tedesco. Per Marotta non cambiano le valutazioni sull’ex Atalanta: se dovesse arrivare un’offerta superiore ai 25 milioni (ovvero la spesa fatta per acquistarlo dall’Atalanta) verrà presa seriamente in considerazione. E tra le possibilità torna con forza il Bayer Leverkusen, dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate”, si legge.