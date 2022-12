Gosens-Roma? Marco Barzaghi: “A Mourinho piace. Si può pensare a questo scambio con l’Inter”

Come riferisce Marco Barzaghi, Robin Gosens è stato autore di un ottimo ritiro con l'Inter a Malta. Il laterale sinistro è motivato e desideroso di dimostrare al club di poter essere ancora importante. Ciò non toglie, comunque, che le voci di mercato su di lui continuino senza sosta. Alcune fonti, infatti, segnalano anche un certo interesse di Josè Mourinho, allenatore della Roma. Chissà che non si possa pensare a uno scambio con Karsdorp, vista la possibile futura partenza di Denzel Dumfries:

"Con chi sostituirebbe eventualmente l'Inter Dumfries? Intanto c'è un Darmian che sta discutendo il rinnovo e intanto c'è un Bellanova che cresce. C'è Singo, che però ha rinnovato con il Torino per un'altra stagione e, quindi, costa una decina di milioni. Con il Torino, però, c'è in ballo l'affare Lazaro: l'Inter non è disposta a sconti, a meno che non si provi a imbastire uno scambio. C'è Odriozola, che piace alla Roma, c'è Karsdorp, che cerca squadra e che è nel mirino della Juventus, ma potrebbe essere un discorso interessante da imbastire, anche perché, a quanto mi risulta, a Mourinho piace molto Gosens. Si potrebbe dunque pensare a qualcosa con la Roma".