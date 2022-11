Inter, Gosens ha deciso: comunicata a Marotta la sua scelta sul futuro

“Il futuro di Robin Gosens è lontano dall’Inter. Non è bastato il gol al Bologna di mercoledì scorso per fargli cambiare idea. Anzi, l’esclusione del giorno successivo dall’elenco dei convocati della Germania per il Mondiale, se possibile, gli ha aperto ancora più gli occhi: non vuole restare altri 6 mesi in panchina o, nella migliore delle ipotesi, a giocare qualche minuto nella ripresa. Lo ha detto all’a.d. Marotta e al ds Ausilio e per il momento non ha cambiato idea neppure di fronte alla stima che gli è stata manifestata dal presidente Zhang”, si legge.