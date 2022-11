GdS – Inter, Gosens via a gennaio? Il nome in pole per sostituirlo e l’alternativa

Preso inizialmente come sostituto ideale di Perisic, Robin Gosens è scalato dietro a Federico Dimarco nelle gerarchie di Inzaghi. Ecco perché il tedesco, che ha trovato sin qui pochissimo spazio, valuta l'addio. "Il basso minutaggio sta stretto a Gosens, che ha pure perso la possibilità di partecipare al Mondiale in Qatar: Robin vuole ritrovare un ruolo da protagonista ed è possibile che possa valutare l’addio – definitivo o temporaneo – all’Inter, dopo appena un anno", conferma La Gazzetta dello Sport che aggiunge come Gosens piaccia in Germania anche se, al momento, non ci sia alcuna offerta concreta. Possibile, dunque, una cessione in prestito, qualora Gosens premesse per andare via.