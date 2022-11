GdS – Inter, Zhang non vorrebbe far andar via Gosens: il retroscena

"Il numero uno di viale della Liberazione sull’ex Atalanta ha fatto un investimento importante (nel bilancio 2021-22 "pesa" 27,4 milioni) e non vorrebbe farlo andar via dopo un solo anno, ma anche lui sa bene che trattenere un calciatore controvoglia, che per di più non è la prima scelta del tecnico, rischia di essere controproducente. Ecco perché, a meno di colpi di scena, le strade di Gosens e dell’Inter si separeranno tra un mese e mezzo. Se definitivamente o fino a giugno lo deciderà il mercato", si legge.