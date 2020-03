Ecco il sì totale di Conte: Inter, grande colpo più vicino. E addirittura si può chiudere in…

Gaetano Castrovilli è il grande colpo a centrocampo che l’Inter progetta in vista della prossima stagione nell’ambito del piano di rafforzamento con talenti di prospettiva giovani e italiani. Il club nerazzurro ha le idee chiare, così come Conte. Castrovilli vale un grosso investimento per le qualità messe in mostra in questa stagione. Base di partenza: 40 milioni. E, secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe anche provare a chiudere nel giro delle prossime settimane:

“Conte potrebbero far crescere anche Gaetano Castrovilli. Il 23enne pugliese, sorpresissima della Fiorentina, è il primo nella lista della spesa nerazzurra: Antonio ha dato l’ok, si parte da una valutazione di 40 milioni e nelle prossime settimane ci potrebbe essere la mossa vincente della coppia Marotta-Ausilio. Il duello con i bianconeri c’è e ci sarà anche per Tonali: al momento l’opzione Torino è più avanti, ma la Milano nerazzurra non vuole lasciar libera la strada. Perché crede nel made in Italy“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)