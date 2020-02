La Gazzetta rivela le mosse dell’Inter. Mercato da paura: “La certezza c’è. Arriveranno…”

I tifosi dell’Inter in queste ore sono giustamente spaventati per le voci su un possibile addio in estate di Lautaro Martinez, corteggiato in Spagna da Barcellona (in vantaggio) e Real Madrid. La Gazzetta dello Sport, però, ne è sicura. I nerazzurri non si lasceranno trovare impreparati ed eventualmente sostituiranno l’argentino con nomi altisonanti. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Insomma, il nome del Toro inizia ad essere accostato con una certa frequenza alle big spagnole e qualcosa vorrà pur dire. L’Inter comunque non si farà trovare impreparata e l’interesse per Aubameyang è solo una conferma: in caso di una cessione eccellente ad Appiano arriveranno altri nomi grossi“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)