Il club viola ha offerto per il calciatore rossoblù, che è stato accostato anche all'Inter, 7 mln per il prestito e 18 mln per l'obbligo di riscatto a determinate condizioni

Eva A. Provenzano Caporedattore 6 agosto 2024 (modifica il 6 agosto 2024 | 20:46)

Albert Gudmundssonè stato accostato all'Inter ma è sempre più vicino alla Fiorentina. La società nerazzurra non ha mai affondato il colpo: il calciatore ha comunque un certo costo e ci sono anche delle vicissitudini personali del calciatore che sono state prese in conto. Su Skysport sottolineano che il club viola ha migliorato l'offerta per il calciatore del Genoa e le parti sono vicine all'accordo.