Secondo il giornalista i biancocelesti non sono interessati al calciatore per il quale la Juventus chiede venti mln

Nelle scorse ore, nella capitale si è parlato di Federico Chiesa e di un derby di mercato tra la Lazio e la Roma per il giocatore della Juventus, ormai fuori dai programmi bianconeri. Stando a quanto sostiene Alfredo Pedullà però non sarebbe reale l'interesse del club biancoceleste per l'attaccante.