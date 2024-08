Sky – Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina. Domani giornata clou

Secondo il canale satellitare il calciatore ha incontrato i dirigenti del Genoa per essere liberato e si avvicina al trasferimento a Firenze

Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina secondo quanto riporta Skysport. La giornata di mercoledì può essere decisiva per il trasferimento a Firenze del 27enne islandese che oggi ha incontrato nuovamente i vertici rossoblù per ribadire la volontà di lasciare il club viola. Indiscrezioni in controtendenza rispetto ad altre fonti che parlano del giocatore accostandolo ancora all'Inter.