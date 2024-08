"Il Genoa potrebbe puntare in maniera netta e univoca su Arnautovic e, a quel punto, la dirigenza Inter farebbe ciò che non ha ancora fatto: convocare l’austriaco e indicargli la via d’uscita, sacrificarlo sull’altare di un nuovo attacco. Marko non punterebbe i piedi: sarebbe pronto a farsi da parte nel caso in cui si manifestasse platealmente la volontà del club. Perché questo avvenga, però servirà anche che l’Inter completi le pulizie nel reparto: resta a bottega per ora anche Satriano e bisogna ancora trovare una sistemazione soprattutto a Correa".

"Se Arna è in scadenza e potrà trasferirsi solo a titolo definitivo, l’Inter non intende “comprare” per intero Gud, anche perché sulla testa dell’islandese pende sempre un processo penale in patria per molestie sessuali atteso in autunno. Insomma, l’operazione si potrebbe sciogliere solo in prestito con successivo diritto di lauto riscatto".