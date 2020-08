Mercato, l’Inter mette nel mirino Miguel Gutierrez: il Real alza le barricate

C’è un nome nuovo che in questa stagione sta ben figurando e che interessa non poco all‘Inter (e alla Juventus). Stiamo parlando di Miguel Gutiérrez, giovane esterno mancino che martedì si giocherà con le giovanili del Real Madrid la Youth League in finale contro il Benfica. Nato come difensore centrale, Gutierrez ha incantato tutti nella primavera Blanca allenata da Raul, tanto che Zidane, impressionato dalle sue prestazioni, lo ha inserito spesso nel giro della prima squadra.

Classe 2001, il talento spagnolo ha segnato in Youth League proprio contro l’Inter:

“Il Real Madrid non ha perso tempo a blindarlo (contratto da professionista fino al 2024), dopo aver saputo del rifiuto del ragazzo a un certo José Mourinho quando ancora guidava il Manchester United. Gli interessi più recenti sono stati invece di Inter e Juve, guarda caso le due squadre che Miguel ha prima affrontato e poi battuto, ma Zidane ha già alzato le barricate“.

(Fonte: calciomercato.com)