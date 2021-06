United, la stampa inglese suggerisce a Solskjaer di pensare ad Hakimi

Il giocatore dell'Inter è conteso da PSG e Chelsea ma c'è chi pensa sia una buona idea anche per i Red Devils

Il Manchester United deve acquistare un terzino destro, un centrocampista che si occupi della zona davanti alla difesa e un attaccante. Difficile che tutti e tre le figure vengano ingaggiate già in questo mercato. Per questo Solskjaer, manager del club inglese, dovrà trovare il modo di trovare soluzioni che possano coprire più ruoli.

Un'offerta per il ruolo di terzino è stata fatta per Sancho, ma - scrive il Manchester Evening - una soluzione potrebbe essere l'acquisto di un giocatore che risolva due problemi. "C'è qualche argomento che suggerisce al Manchester United di puntare su un giocatore come Hakimi, che può giocare a destra e a sinistra. Sull'utilità di Sancho invece c'è qualche dubbio dato che ali come Amad e Mason Greenwood sono già all'Old Trafford", si legge in un articolo.