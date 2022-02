Handanovic chioccia di Onana? “La proposta Inter e una percentuale di rischio”

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul futuro del portiere interista in vista dell'arrivo a giugno di André Onana

Alessandro Cosattini

Focus sulla porta dell'Inter oggi su La Gazzetta dello Sport. Tra presente, con Samir Handanovic, e futuro, con sicuramente André Onana e forse anche il capitano nerazzurro. Terminato il mercato, la società nerazzurra si sta concentrando sui rinnovi di contratto: da Marcelo Brozovic a Ivan Perisic e Samir Handanovic, sono queste ora le nuove priorità del club. E proprio sulla questione portieri si concentra oggi la rosea.

"La situazione è in divenire, ma è normale cominciare a farsi qualche domanda. Onana è stato a Milano prima dell’inizio della Coppa d’Africa per le visite mediche: l’Inter ha fiutato l’affare a parametro zero e ha anticipato la concorrenza, ora si aspetta soltanto la comunicazione ufficiale dell’accordo sul contratto da cinque anni a circa tre milioni a stagione. L’operazione è stata necessaria anche per via del contratto in scadenza di Handanovic: il capitano ha vissuto tutta la carriera all’Inter da numero uno indiscusso, mai un vice che potesse metterlo in qualche modo in dubbio o che potesse reggere un eventuale dualismo.

Ora c’è da capire cosa vorrà fare Samir: l’Inter gli proporrà un rinnovo contrattuale al ribasso, con l’idea di fargli fare da chioccia a Onana almeno per la prossima stagione. Handanovic in estate compirà 38 anni, non è detto che sia pronto al ruolo di comprimario, soprattutto se dovesse arrivare il secondo scudetto consecutivo. Samir è tipo orgoglioso, di sicuro chiederebbe quantomeno di potersela giocare ad armi pari, cosa che garantirebbe all’Inter un’assicurazione in caso di difficoltà iniziali di Onana, ma che potrebbe creare anche un dualismo che non sempre viene visto bene quando si parla di portieri.

Insomma, c’è una percentuale di rischio nel lasciare contesa libera tra due top e di questi tempi gli investimenti del club vanno sempre tutelati. Se Handanovic e l’Inter decideranno di andare avanti insieme, sarà necessario mettere subito in chiaro le cose. [...] Di sicuro c’è che Samir vuole vincere ancora, poi si vedrà. Domani contro la Roma potrebbe lasciare spazio a Radu, ma non è detto: il passato insegna, Handa non ama concedere la vetrina ai colleghi. Onana, nel caso, è già avvisato", si legge in conclusione sulla rosea.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)