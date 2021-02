TS – Inter, tre nomi noti per il dopo Handanovic: ma torna a sorpresa un’idea suggestiva

Le ultime prestazioni non troppo convincenti hanno fatto risuonare il campanello d’allarme. L’Inter continua ad aver fiducia in Samir Handanovic, ma molti tifosi invocano un cambio di rotta per la porta nerazzurra. Anche perché lo sloveno il 14 luglio compirà 37 anni e il futuro inizia a bussare alla porta di Viale della Liberazione. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, nei pensieri della dirigenza interista ci sarebbe anche Alex Meret, un’idea suggestiva che riguarda uno dei maggiori talenti italiani di quest’ultima generazione. Scrive il quotidiano:

“Come noto, sul taccuino di Marotta e Ausilio ci sono diversi portieri: il preferito rimane Musso dell’Udinese (…). Un altro nome che piace molto in Viale della Liberazione è quello di Cragno: col Cagliari i rapporti sono molto buoni e in estate bisognerà parlare con Giulini della situazione Nainggolan. Il tutto senza dimenticare gli outsider, da Meret del Napoli a Silvestri del Verona“.

(Fonte: Tuttosport)