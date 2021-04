Inter-Handanovic, rinnovo rimandato: “La stagione 2021-22 può iniziare con questo scenario”

Lo scudetto da conquistare con la fascia al braccio, da capitano dell'Inter. Poi, il futuro. E un rinnovo di contratto ancora tutto da decidere

Lo scudetto da conquistare con la fascia al braccio, da capitano dell'Inter. Poi, il futuro. E un rinnovo di contratto ancora tutto da decidere. Il prolungamento con Samir Handanovic, per il club nerazzurro, non è un argomento all'ordine del giorno. Secondo quanto riporta Gazzetta.it, la società si sta concentrando in queste settimane nelle trattative considerate più urgenti, da Lautaro a Bastoni, da de Vrij a Barella e D'Ambrosio. Insomma, ci sarà tempo per discutere con Fali Ramadani, procuratorre dello sloveno, del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Anche perché, a 36 anni, Handanovic ha un altro anno a 3,6 milioni di euro netti a stagione. Uno stipendio importante che l'Inter ritiene adeguato. Scrive la rosea: