Icardi, ritorno in Italia? C’è la sua decisione definitiva: “Ha detto al PSG che…”

In queste settimane si ha dato molto per scontato il mancato riscatto di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain e il conseguente ritorno in Italia del centravanti argentino. Non è di questo avviso La Gazzetta dello Sport, che invece è praticamente certa della permanenza dell’ex Inter al Parco dei Principi. Anche per un dettaglio assolutamente non trascurabile: “In linea teorica si potrebbe andare anche oltre il 31 maggio, ma l’interesse di entrambe le parti pare quello di chiudere entro il mese. E, in fondo, è anche il desiderio di Icardi. Il centravanti argentino ha espresso il desiderio di restare a Parigi, in questa storia il parere del giocatore non può non pesare. Il matrimonio s’ha da fare, almeno questo fanno capire tutti gli attori”.