Inter-Icardi, non sono esclusi scenari clamorosi. Addirittura “potrebbe decidere di…”

E’ un rebus ancora tutto da risolvere, quello legato al futuro di Mauro Icardi. Come noto, il Paris Saint-Germain ha un diritto di riscatto pari a 70 milioni di euro, che potrebbero diventare 85 qualora il club francese decidesse di rivendere il cartellino a un’altra squadra italiana. Secondo molte fonti, però, l’ex Sampdoria avrebbe un diritto di veto riguardo a questa operazione. Tanto che, secondo Tuttosport, al termine della stagione Icardi potrebbe anche rifiutare di restare al PSG e tornare all’Inter:

“Avanti veleggiando su medie realizzative clamorose con Mauro Icardi, che anche al Psg sta confermando il suo feeling con il gol: 31 presenze e 20 reti. Paratici lo segue da anni e ne ha apprezzato anche l’evoluzione in attaccante un po’ più propenso al sacrificio. Cifre più abbordabili rispetto a Kane sia per ciò che riguarda la valutazione (70-85 milioni, in teoria) sia per l’ingaggio (5-7 milioni). Però… ci sono tanti però. Il Psg ha diritto di acquisto, però potrebbe anche decidere di riscattarlo e cederlo. Icardi ha diritto di veto sull’acquisto del Psg e potrebbe decidere di voler tornare all’Inter. Insomma, un rebus non di immediata risoluzione“.

(Fonte: Tuttosport)