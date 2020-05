Inter-Icardi, novità forse decisiva. E ad Appiano c’è chi a lui non vuole “nemmeno pensare”

Sono giorni decisivi per il futuro di Mauro Icardi, in prestito con diritto di riscatto a 70 milioni di euro dal Paris Saint-Germain dall’Inter. Come noto, il club parigino vorrebbe trattenere il giocatore e acquistarlo a titolo definitivo. Al contempo, però, avrebbe chiesto ai nerazzurri uno sconto per fa fronte alle perdite post pandemia da coronavirus. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, dopo un irrigidimento iniziale, da Viale della Liberazione ora sembrano più propensi a venire incontro alle richieste di Leonardo.

In casa nerazzurra, infatti, non vogliono correre il rischio di ritrovarsi a dover affrontare un grosso problema come quello relativo alla situazione dell’argentino, peraltro già affrontato l’estate scorsa. E, riferisce l’emittente, nemmeno Conte avrebbe tutta questa voglia di rivivere il turbolento ritiro estivo del 2019: “Un problema a cui non vuole nemmeno pensare“, riferisce Sport Mediaset.

(Fonte: Sport Mediaset)

