GdS: “Icardi, nome non più spendibile per l’Inter. Qualcuno immaginava questo scenario”

Mauro Icardi non è più un nome spendibile per l’Inter. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, che parla del futuro dell'argentino

Mauro Icardi non è più un nome spendibile per l’Inter. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sull’argentino in chiave Monza. Ma prima ne parla anche in riferimento appunto ai nerazzurri: “Venerdì mattina Mauro Icardi ha postato una foto di San Siro dall’esterno, con testo nostalgico: "Quante emozioni qui, momenti indimenticabili". Era chiaro che qualcosa sotto sotto covasse. Qualcuno ha immaginato un coinvolgimento dell’argentino nella trattativa per la cessione di Skriniar dall’Inter al Psg. Assurdo, Icardi non è più spendibile nella Milano nerazzurra.