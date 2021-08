CorSera – Dopo CR7, Icardi piace da tempo alla Juve: c’è un nodo da sciogliere

C'è anche l'ex capitano dell'Inter tra gli obiettivi di mercato dei bianconeri in caso di partenza di Cristiano Ronaldo

Sono ore caldissime per il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sempre più vicino al passaggio al Manchester City e la Juve si sta muovendo per sostituirlo. Come sottolineato da Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, c'è anche Mauro Icardi tra i nomi valutati dai bianconeri. Questo il suo tweet: "Icardi piace alla Juve, da tempo peraltro, ma il nodo è legato all'ingaggio. Confermargli lo stipendio da 9 implica rompere gli equilibri all'interno dello spogliatoio. Vedremo", si legge.