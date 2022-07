GdS – Icardi, Galliani ci prova davvero: “Ecco la strategia con Wanda protagonista”

Il Monza ci prova davvero per Mauro Icardi. Non solo una suggestione di inizio estate. La Gazzetta dello Sport approfondisce la situazione nel dettaglio, con Adriano Galliani che si è già mosso per l'attaccante argentino: “Il "Condor" aveva già smentito e confermato le voci sull’Icardi gate. E no, non è una contraddizione. Il calciomercato è tutto un dire e non dire, frenare e accelerare. "Ho detto che Icardi per noi è fuori portata economicamente – le parole di Galliani -, non che sia impossibile". Traduzione: ci stiamo provando e lavorando. Icardi al Psg guadagna 10 milioni netti all’anno, contratto in scadenza nel 2024. In pratica altri 20 milioni nel prossimo biennio per fare la riserva in Francia. Luis Campos, nuovo direttore tecnico dei parigini, non ne vuole più sapere di Icardi e della sua corte, ma venderlo è difficile, quasi impossibile. Ma quel che per tutti è il problema, al Monza può essere la soluzione.