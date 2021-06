Inter, il vero osservato speciale di Inzaghi nell’Italia di Mancini

Oltre ai due giocatori dell'Inter in rosa, l'allenatore nerazzurro guarderà con attenzione un calciatore dei 26 convocati da Mancini

Si tratta di Giacomo Raspadori, baby attaccante del Sassuolo osservato costantemente dall’Inter. Tulio Tinti, suo agente, è lo stesso di Inzaghi e Bastoni. Il Sassuolo non vuole cederlo, ma all’Inter e all’allenatore piace parecchio: non è da escludere un tentativo nerazzurro già in questa finestra di mercato. Sarà lui il vero osservato speciale di Inzaghi nella rosa della Nazionale.