Icardi, altro che Juve: c’è l’ipotesi clamorosa. Grosso ‘rischio’ per i tifosi dell’Inter

Mauro Icardi la scorsa estate sarebbe potuto diventare un giocatore del Milan. A svelare il clamoroso retroscena è stato Peppe Di Stefano negli studi di Sky Sport. Quando era in essere la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento dell’argentino, infatti, Zvonimir Boban, CFO rossonero (che nei mesi scorsi ha interrotto il suo rapporto con il Milan), avrebbe fatto un tentativo per portare sull’altra sponda del Naviglio il giocatore.

Secondo l’emittente, Boban parlò qualche minuto con Icardi sulla possibilità di trasferirsi al Milan in prestito, ma a condizioni economiche che non pareggiarono quelle offerte dal PSG, che alla fine la spuntò. Alla luce di questo, però, chissà che il Milan non possa ripresentarsi alla porta di Icardi nella prossima sessione di campagna acquisti. C’è dunque la possibilità che Icardi giochi nuovamente a San Siro a partire dalla stagione 2020-21. Con il rischio, per i tifosi dell’Inter, di rivedere sì le sue esultanze al Meazza. Ma con la maglia rossonera addosso.

(Fonte: Sky Sport)