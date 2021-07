SM – Icardi alla Juve con o senza Ronaldo. Wanda, nostalgia Italia: impatto mediatico…

Il giocatore argentino potrebbe lasciare il PSG anche senza scambio con CR7. Leonardo monetizzerebbe volentieri la cessione

Ne parlano tutti. Icardipotrebbe tornare in Italia dopo l'addio all'Inter e l'approdo al PSG. Potrebbe trasferirsi alla Juventus se si materializzasse uno scambio con Ronaldo. Hanno parlato dell'argentino anche a Sportmediaset. Lo hanno fatto in questi termini: "In Italia il suo cognome ha riempito le pagine dei giornali, animato le trasmissioni televisive e infiammato il gossip. Sotto la Tour Eiffel è tutto diventato un ricordo. Due stagioni da comprimario per Maurito con qualche squillo in campo e molta panchina. E niente luci della ribalta per Wanda Nara che in Francia ha ridotto pesantemente il suo impatto mediatico. Motivi sufficienti per generare nella coppia una certa nostalgia dell'Italia dove gli estimatori del bomber sono ancora un'infinità e il PSG monetizzerebbe volentieri con la sua cessione. Destinazione Juve con o senza scambio con Ronaldo".