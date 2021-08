Sky – Juve, Icardi dopo Ronaldo? Era prima scelta: PSG non apre al prestito

Il club bianconero aveva pensato a Maurito per l'attacco ma non ci sono adesso le condizioni per farlo sbarcare a Torino

Di lui Gianluca Di Marzio ha detto a Skysport: «Il vero sostituto di CR7 può arrivare l'anno prossimo, con più tempo, scegliere il profilo ideale. Adesso, a pochi giorni dalla fine del mercato, l'argentino - che sarebbe stata la prima scelta - ma in prestito e con il PSG che sta per cedere Mbappè, non c'è apertura per la cessione del giocatore. A meno che non si trovi un sostituto in maniera imminente. Mi sembra un incastro difficile e allora Allegri ha pensato ad un giovane. E i due prendibili, a differenza di condizioni e caratteristiche tecniche, sono Kean e Scamacca. Si sta cercando di capire quale sia la pista più percorribile. Il fastidio della Juventus è non aver avuto chiarezza da CR7 e agente nei giorni precedenti, avrebbe voluto scegliersi l'attaccante con calma, Icardi per esempio forse prima poteva essere più facile da prendere».