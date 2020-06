L’Equipe – Icardi-PSG, stipendio già aumentato: “Merito di Wanda. Ha detto a Leonardo che…”

Mauro Icardi è da ieri a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, che lo ha riscattato dall’Inter per la cifra di 50 milioni di euro più 8 di bonus. L’attaccante argentino percepirà a Parigi uno stipendio faraonico. Anche più dei 10 milioni concordati lo scorso settembre, quando lo stesso Icardi aveva firmato fino al 2024 per 10 milioni a stagione. Secondo quanto riportato da L’Equipe in Francia, infatti, Wanda Nara, moglie e procuratrice del giocatore, sarebbe riuscita a rinegoziare con Leonardo, ds dei parigini, l’ingaggio di Maurito, portando lo stipendio da 10 a 12 milioni.

La showgirl argentina, secondo la testata, avrebbe fatto leva sull’interesse acceso della Juventus nei confronti dello stesso Icardi. Un accordo che pone l’ex Inter al sesto posto fra i più pagati della rosa del PSG, al pari di Keylor Navas. Icardi prenderà inoltre la maglia numero 9, che sarà lasciata libera da Cavani.

(Fonte: L’Equipe)