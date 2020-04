Icardi, vicolo cieco: Zhang sbarra la strada Juve. E un’altra brutta notizia arriva da Conte

L’intenzione di Mauro Icardi, in vista della prossima stagione, sembra ormai chiara: tornare a giocare in Serie A. Lui riaprirebbe volentieri il capitolo Inter, ma le porte nerazzurre per lui sono sbarrate. C’è l’ipotesi Juventus, ma anche qui Zhang non sembra poi così propenso nel voler lasciare andare il giocatore a Torino per vestire la maglia degli acerrimi rivali bianconeri. Ma le brutte notizie, per Icardi, non sono certo finite.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Antonio Conte, che la scorsa estate ha assecondato le scelte della società, non sembra disposto a fare passi indietro per venire incontro ai desideri del giocatore. Questo anche in caso di partenza di Lautaro Martinez con destinazione Barcellona.

“Wanda Nara già nell’estate 2019 ha fatto di tutto per pilotarlo verso la Juventus con uno scambio di plusvalenze (oltre 100 milioni di euro) con Dybala. Adesso più che mai pretende che Icardi ritorni in Serie A; Icardi punta ancora dritto alla Juve, ma la dinastia Zhang non vuole rischiare di rinforzare il pericolo numero 1 nerazzurro. E Conte? Difficilmente tornerebbe sui suoi passi, anche se fosse ceduto Lautaro Martinez“, scrive il Corriere.

(Fonte: Corriere dello Sport)