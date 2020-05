Icardi-Inter, Wanda sibillina: “Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie”

Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il futuro di Mauro Icardi: la trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain sta infatti entrando nel vivo. La volontà dei francesi è quella di acquistare definitivamente l’ex numero 9 interista e il club parigino ha messo sul piatto la prima offerta per Marotta e Ausilio. Il tutto con la mediazione di Wanda Nara, moglie ed agente del centravanti, che su Instagram ha postato l’ennesimo post criptico: “Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto a grandi livelli, arrivederci”, con il saluto scritto in francese. Che sia un indizio in merito al buon esito dell’affare?