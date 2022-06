GdS – Inter, l’identikit di Asllani: il vice Brozovic perfetto per questi motivi

“Il giocatore chiave dell’ultima Inter? Brozovic. Quello senza vero alter ego? Brozovic. Punti e gioco persi quando è mancato, o era stanco, hanno convinto l’Inter che un’alternativa all’altezza fosse indispensabile. Kristjan Asllani sembra il nome perfetto. È giovane (20 anni), quindi può accettare la panchina per rubare il mestiere al croato, impadronirsi del sistema Interr e crescere. Ha avuto un maestro come Andreazzoli. È un motorino infaticabile come Brozo. Ha visione e palleggio. Le origini da trequartista tradiscono una qualità che sarà utile anche da mezzala d’impostazione se Calha e Miki non fossero disponibili. Se mantiene le promesse, è un gran colpo”, si legge.