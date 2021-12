Inter, Sanchez andrà via: l’identikit per il colpo ideale in attacco

I dirigenti dell'Inter sono al lavoro per migliorare la rosa di Simone Inzaghi e hanno le idee chiare sul colpo in attacco

Tra gennaio e giugno l’Inter farà un colpo in attacco. Dipende tutto da Alexis Sanchez e dal suo addio ai nerazzurri in particolare. salvo sorprese, il cileno saluterà e la dirigenza si sta muovendo per regalare a Simone Inzaghi il sostituto ideale. Come svelato da Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA), l’Inter sta cercando un attaccante giovane, ma già pronto, un colpo “alla Lautaro”. Ma con le caratteristiche di vice Dzeko e in particolare un giocatore in grado di attaccare la profondità.